Кононов: номер один в РПЛ — Малком. Прогресс сезона — Глушенков

Бывший тренер «Спартака» Олег Кононов высказался о лучших футболистах прошедшего сезона российской Премьер-Лиги.

«Номер один в Премьер-Лиге — Малком. А что касается прогресса, по моему мнению, это Максим Глушенков. Немного работал с ним в «Спартаке». Тогда он только перешёл в команду вместе с Умяровым из ФК «Чертаново», начиная свой путь в большом футболе. Игрок со сложным характером, но с большим потенциалом. В этом сезоне за «Крылья Советов» и «Локомотив» забил 10 голов и отдал 8 голевых передач. При этом показывал красивый, качественный футбол с исполнительским мастерством. Если будет больше над собой работать и стабильно играть, тогда мы увидим одного из лучших игроков не только в России», — приводит слова Кононова Sport24.