Кононов: номер один в РПЛ — Малком. Прогресс сезона — Глушенков
Поделиться
Бывший тренер «Спартака» Олег Кононов высказался о лучших футболистах прошедшего сезона российской Премьер-Лиги.
«Номер один в Премьер-Лиге — Малком. А что касается прогресса, по моему мнению, это Максим Глушенков. Немного работал с ним в «Спартаке». Тогда он только перешёл в команду вместе с Умяровым из ФК «Чертаново», начиная свой путь в большом футболе. Игрок со сложным характером, но с большим потенциалом. В этом сезоне за «Крылья Советов» и «Локомотив» забил 10 голов и отдал 8 голевых передач. При этом показывал красивый, качественный футбол с исполнительским мастерством. Если будет больше над собой работать и стабильно играть, тогда мы увидим одного из лучших игроков не только в России», — приводит слова Кононова Sport24.
Комментарии
- 8 июня 2023
-
05:56
-
05:53
-
05:45
-
05:18
-
05:01
-
04:56
-
04:54
-
04:24
-
04:02
-
03:57
-
03:44
-
03:39
-
03:23
-
03:19
-
03:09
-
03:02
-
02:51
-
02:41
-
02:23
-
02:00
-
01:44
-
01:37
-
01:20
-
01:18
-
00:55
-
00:54
-
00:49
-
00:45
-
00:38
-
00:34
-
00:24
-
00:24
-
00:17
-
00:13
-
00:10
Партнерский контент