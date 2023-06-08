Александр Зинченко: когда приходил в «Арсенал», знал, что время команды приближается
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Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о переходе в команду Микеля Артеты летом прошлого года.
«Очевидно, я знал о качестве команды ещё до того, как пришёл. Я знал, что время «Арсенала» приближается. Знал, что команда молодая и нуждается в опыте, но есть игроки с отличным бэкграундом», — сказал Зинченко в эфире клубного YouTube-канала.
Напомним, в прошедшем сезоне Александр Зинченко провёл за «Арсенал» 33 матча во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол и две результативные передачи. Ранее футболист выступал за «Манчестер Сити», ПСВ, «Уфу» и «Шахтёр».
Зинченко пополнил состав «Арсенала» 22 июня 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
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