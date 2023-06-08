Чистяков: хочу остаться в «Зените». Никто из руководства на тему ухода со мной не говорил

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков признался, что хочет продолжить карьеру в команде из Санкт-Петербурга.

«Реагирую с юмором. Смотрю, читаю, улыбаюсь. Понимаю, что трансферное окно не за горами. И СМИ надо работать. Поэтому они и наводят суету. Могу сказать точно, что это слухи. Я игрок «Зенита».

Никто из руководства или тренеров не говорил со мной на тему ухода. Если только в шутливой форме, мол, мы тебя никуда не отдадим. Все понимают, что это слухи. Я тоже хочу остаться. Когда и если пойму, что не смогу конкурировать, тогда буду думать. Но сейчас не тот случай. Поэтому я здесь», – сказал Дмитрий Чистяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Читайте полное интервью с Дмитрием Чистяковым на «Чемпионате»: