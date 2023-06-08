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Игрок «Зенита» Чистяков — о Карпине: характер, дисциплина, простота. Всегда говорит в лицо

Игрок «Зенита» Чистяков — о Карпине: характер, дисциплина, простота. Всегда говорит в лицо
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, ранее выступавший за «Ростов», высказался о наставнике донской команды Валерии Карпине.

«В «Ростове» сразу поехал на сборы, хорошо их провёл. Начинается чемпионат — и сразу в состав. Провёл первую игру, а потом заболеваю своей хронической ангиной. А матч со «Спартаком». Карпин спрашивает: «Сможешь?» Отвечаю: «Могу». Классно сыграл, получил лучшего игрока по версии зрителей. И пошло. Первые полгода были хорошими, но потом голову разбил, колено. Вторые полгода получились смазанными.

Карпин? Мне с ним и в сборной, и в «Ростове» было классно. Всегда была дисциплина, характер, простота. Этим он и нравился. Если ты неправ, он это скажет. В лицо. И скажет так, что ты сразу поймёшь», – сказал Дмитрий Чистяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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