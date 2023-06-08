Игрок «Зенита» Чистяков — о Карпине: характер, дисциплина, простота. Всегда говорит в лицо

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, ранее выступавший за «Ростов», высказался о наставнике донской команды Валерии Карпине.
«В «Ростове» сразу поехал на сборы, хорошо их провёл. Начинается чемпионат — и сразу в состав. Провёл первую игру, а потом заболеваю своей хронической ангиной. А матч со «Спартаком». Карпин спрашивает: «Сможешь?» Отвечаю: «Могу». Классно сыграл, получил лучшего игрока по версии зрителей. И пошло. Первые полгода были хорошими, но потом голову разбил, колено. Вторые полгода получились смазанными.
Карпин? Мне с ним и в сборной, и в «Ростове» было классно. Всегда была дисциплина, характер, простота. Этим он и нравился. Если ты неправ, он это скажет. В лицо. И скажет так, что ты сразу поймёшь», – сказал Дмитрий Чистяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
- 8 июня 2023
-
12:04
-
12:00
-
12:00
-
11:58
-
11:43
-
11:40
-
11:29
-
11:28
-
11:27
-
11:20
-
11:14
-
11:04
-
10:57
-
10:51
-
10:45
-
10:41
-
10:32
-
10:23
-
10:11
-
10:07
-
10:05
-
10:02
-
09:58
-
09:52
-
09:41
-
09:34
-
09:30
-
09:27
-
09:25
-
09:20
-
09:14
-
09:06
-
08:55
-
08:48
-
08:35