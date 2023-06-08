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Чистяков рассказал о самом сложном из трёх чемпионств «Зенита»

Чистяков рассказал о самом сложном из трёх чемпионств «Зенита»
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков считает первое чемпионство, завоеванное с командой, самым сложным из трёх, что ему покорились.

«Лично для меня первое – в тот момент я осваивался в команде, вливался в коллектив. А самое значительное для меня – второе. Тот сезон я провёл от А до Я. Сыграл почти во всех матчах. Ведь при первом титуле я пришёл по ходу сезона, не так много играл. Прошлый сезон получился вообще супер в этом плане», – сказал Дмитрий Чистяков и эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

29-летний Чистяков в минувшем сезоне принял участие в 23 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его соглашение с «Зенитом» истекает летом 2025 года.

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