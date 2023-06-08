Малафеев рассказал, как справился с гибелью жены и травлей со стороны Губерниева

Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, как справился с гибелью супруги и травлей со стороны комментатора Дмитрия Губерниева по ходу сезона-2011/2012.
«Сезон-2011/2012 стал моим пиком в плане формы. К сожалению, 2011 год стал для меня непростым, потому что у меня погибла супруга. И после этого ещё начался небольшой троллинг со стороны комментатора Губерниева. Я понимал, что меня теперь будут оценивать через призму высказываний этого человека. Мне очень хотелось показать своей игрой и своими действиями, что здесь вообще не о чем разговаривать. Говорили, что после таких трагедий игроки заканчивают свою карьеру. Мне хотелось показать, что на этом жизнь не заканчивается», — сказал Малафеев в видео, опубликованном на официальном YouTube-канале «Зенита».
В 2011 году Губерниев нелицеприятно отозвался о Малафееве, говоря о составе сборной России, в котором играл голкипер «Зенита», так как вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев был травмирован.
- 8 июня 2023
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