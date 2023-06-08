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«Мне важен спорт и неинтересна политика». Личка объяснил, почему не уехал из России

«Мне важен спорт и неинтересна политика». Личка объяснил, почему не уехал из России
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка объяснил, почему не уехал из России на фоне политической напряжённости. Чешский специалист заявил, что ему важна спортивная составляющая, и его совершенно не интересует политика. Также Личка признался, что не почувствовал давления в Чехии.

«Оказывалось ли на меня давление из-за того, что я не покинул Россию после 24 февраля 2022 года? Мне никто не звонил по этому поводу, не разговаривал на эту тему. Потому что люди знают, что мне важен футбол, спорт. И неинтересна политика. Не знаю, было ли какое-либо давление на меня в Чехии. Если и было, то я не заметил. Честно вам скажу, я не читаю ничего на эту тему. Меня это не интересует», — приводит слова Марцела Лички интернет-портал «Известия».

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