Мостовой — о конкуренции в «Зените»: это нормально, если ты играешь в команде-чемпионе

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался об уровне конкуренции внутри команды, заявив, что она совершенно нормальна, так как он играет за команду-чемпион.

«Был тяжёлый период. Помню, первые туров пять-шесть выходил по пять минут. Мне было очень неприятно. Но это нормально, если ты играешь в команде-чемпионе страны. В ней всегда будут квалифицированные футболисты на твою позицию. Нужно просто ждать своего шанса и работать», — сказал Мостовой в видео, опубликованном на официальном YouTube-канале «Зенита».

В прошедшем сезоне Мостовой сыграл 37 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Клуб из Санкт-Петербурга в пятый раз подряд стал чемпионом России.