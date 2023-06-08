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Алдонин: «Торпедо» – разочарование РПЛ, болельщики даже не успели насладиться возвращением

Алдонин: «Торпедо» – разочарование РПЛ, болельщики даже не успели насладиться возвращением
Евгений Алдонин
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Бывший российский полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, какие клубы считает открытием и разочарованием сезона РПЛ.

«Открытие сезона РПЛ – это «Оренбург». Мне понравился их очень смелый стиль игры. Они здорово провели матчи со многими качественными соперниками. Да и результат в турнирной таблице неплохой.

А разочарованием, наверное, стало «Торпедо». Болельщики так долго ждали возвращения в РПЛ, но, по большому счёту, даже не успели им насладиться. Хотелось бы даже не столько скорейшего возвращения команды в Премьер-Лигу, сколько развития клубной инфраструктуры. И чтобы выросла торпедовская молодёжь. А затем следует выходить боеспособным коллективом в РПЛ и показывать достойный результат», – сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

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