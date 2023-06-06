Алдонин: не вижу смысла ЦСКА конкурировать с «Зенитом» и тратить огромные деньги

Бывший российский полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался на тему конкуренции красно-синих с «Зенитом».
«Мне кажется, у ЦСКА всё неплохо с атакующей линией. Клубу точно не надо покупать кого-то из-за границы. Имеет смысл обратить внимание на резерв. На фоне опытных Заболотного и Чалова молодёжь может прогрессировать. Нужно привлекать игроков таким же образом, как это сделали в своё время с Чаловым.
Не вижу смысла конкурировать с «Зенитом» и тратить огромные деньги на трансферы на фоне отсутствия еврокубков. За что платить легионерам? Чтобы они увозили эти деньги в свои страны? Необходимо развитие молодых футболистов из России. Да, при наличии в составе классных легионеров молодёжь может развиваться быстрее. Но, как мне кажется, сейчас у них отличная возможность проявлять себя», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 6 июня 2023
-
23:34
-
23:33
-
23:12
-
23:10
-
22:56
-
22:56
-
22:48
-
22:40
-
22:26
-
22:04
-
22:01
-
21:57
-
21:43
-
21:40
-
21:36
-
21:20
-
21:20
-
21:17
-
21:16
-
21:12
-
21:06
-
21:00
-
20:48
-
20:41
-
20:40
-
20:25
-
20:25
-
20:00
-
19:49
-
19:40
-
19:34
-
19:20
-
19:16
-
19:03
-
19:00