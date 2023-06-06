Алдонин: не вижу смысла ЦСКА конкурировать с «Зенитом» и тратить огромные деньги

Бывший российский полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался на тему конкуренции красно-синих с «Зенитом».

«Мне кажется, у ЦСКА всё неплохо с атакующей линией. Клубу точно не надо покупать кого-то из-за границы. Имеет смысл обратить внимание на резерв. На фоне опытных Заболотного и Чалова молодёжь может прогрессировать. Нужно привлекать игроков таким же образом, как это сделали в своё время с Чаловым.

Не вижу смысла конкурировать с «Зенитом» и тратить огромные деньги на трансферы на фоне отсутствия еврокубков. За что платить легионерам? Чтобы они увозили эти деньги в свои страны? Необходимо развитие молодых футболистов из России. Да, при наличии в составе классных легионеров молодёжь может развиваться быстрее. Но, как мне кажется, сейчас у них отличная возможность проявлять себя», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.