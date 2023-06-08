Гендиректор «Шахтёра»: если Соломон перейдёт в «Тоттенхэм» — мы будем с ними судиться

Генеральный директор украинского «Шахтёра» Сергей Палкин высказался о возможном бесплатном переходе нападающего своего клуба Манора Соломона в «Тоттенхэм». В сезоне-2022/2023 израильский форвард выступал на правах аренды за «Фулхэм».
«Если Соломон бесплатно перейдёт в «Тоттенхэм», лондонский клуб будет иметь дело с нами в суде по данному прецеденту.
Только представьте себе: мы платим за футболиста большие деньги, а потом «Тоттенхэм» получает его бесплатно. Это несправедливо по отношению к нашему клубу», — приводит слова Палкина ESPN.
В сезоне-2022/2023 на счету Соломона 24 матча за «Фулхэм» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами. Контракт игрока с украинским клубом действует до конца декабря этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.
Ранее сообщалось о намерении «Тоттенхэма» подписать Соломона на правах свободного агента. Правило ФИФА разрешает израильтянину покинуть украинский клуб бесплатно этим летом.
- 8 июня 2023
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