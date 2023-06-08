Гендиректор «Шахтёра»: решили продать Мудрика в «Челси» из-за понятной системы бонусов

Генеральный директор украинского «Шахтёра» Сергей Палкин рассказал, почему руководство клуба в январское трансферное окно приняло решение продать вингера Михаила Мудрика в «Челси», а не в «Арсенал».

«Основное различие между «Челси» и «Арсеналом» заключалось в платежах. Бонусы, которые мы обсуждали с «Арсеналом», были недостижимы. В «Челси» у нас есть реальные бонусы, справедливые бонусы и понятные бонусы. Мы верим, что обязательно получим их через два-три года», — приводит слова Палкина ESPN.

Мудрик перешёл в «Челси» в январе этого года за € 70 + 30 (бонусы) млн. Во второй половине сезона-2022/2023 на его счету 17 матчей за «аристократов» во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.