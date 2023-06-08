Гаджиев: «Спартак» в том году занял десятое место, а в этом — третье. Какое это открытие?

Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев не считает, что «Спартак» можно назвать командой-открытием сезона-2022/2023.

«На отдельных этапах чемпионата разные команды могли произвести впечатление открытия сезона. Если говорить о «Ростове», то их нельзя назвать номером один на это звание. Карпину удалось сделать боеспособный коллектив из молодых ребят — они прыгнули выше головы.

«Ростов» занял четвёртое место за счёт хорошей физической готовности и максимальной самоотдачи, но смазал концовку. Не стал бы выделять и ЦСКА. В команде Федотова прослеживалась закономерность.

Да и «Спартак» в том году занял десятое место, а в этом — третье. Какое же это открытие? А вот «Оренбург» и даже «Факел» можно отнести к открытиям сезона в РПЛ», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.