Гаджиев: «Спартак» в том году занял десятое место, а в этом — третье. Какое это открытие?

Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев не считает, что «Спартак» можно назвать командой-открытием сезона-2022/2023.
«На отдельных этапах чемпионата разные команды могли произвести впечатление открытия сезона. Если говорить о «Ростове», то их нельзя назвать номером один на это звание. Карпину удалось сделать боеспособный коллектив из молодых ребят — они прыгнули выше головы.
«Ростов» занял четвёртое место за счёт хорошей физической готовности и максимальной самоотдачи, но смазал концовку. Не стал бы выделять и ЦСКА. В команде Федотова прослеживалась закономерность.
Да и «Спартак» в том году занял десятое место, а в этом — третье. Какое же это открытие? А вот «Оренбург» и даже «Факел» можно отнести к открытиям сезона в РПЛ», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 8 июня 2023
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