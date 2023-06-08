«Арсенал» готов рассмотреть предложения по Жоржиньо

«Арсенал» готов рассмотреть предложения по полузащитнику команды Жоржиньо, сообщает 90min.
По информации источника, «канониры» не против продать 31-летнего итальянского хавбека в предстоящее трансферное окно. Приобретение Жоржиньо изначально рассматривалось лондонцами как временная мера для усиления глубины состава.
Итальянец присоединился к «Арсеналу» в январе этого года. Во второй половине сезона-2022/2023 на счету Жоржиньо 16 матчей за «канониров» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.
Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.
Ранее сообщалось о намерении «Арсенала» сделать предложение по хавбеку «Вест Хэма» Деклану Райсу.
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