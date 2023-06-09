Нападающий «Аль-Насра» рассказал о поведении Криштиану Роналду на тренировках

Нападающий «Аль-Насра» Абдуррахман Гариб рассказал о тренировочном процессе партнёра по команде Криштиану Роналду.

«Роналду относится к жизни серьёзно. Он злится, если проигрывает на тренировках, несмотря на то, что выиграл так много трофеев и индивидуальных наград в Европе. Вдобавок он приходит на тренировки раньше многих игроков.

Роналду очень поддерживает меня, именно благодаря ему я посещаю тренировки с большим энтузиазмом. Я тренируюсь с Криштиану, как я могу не радоваться?» – приводит слова Гариба Goal.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение португальского форварда с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне Роналду принял участие в 16 матчах в рамках чемпионата Саудовской Аравии, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

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