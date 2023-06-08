В Саудовской Аравии новый король! Бензема круче Роналду?

К большому сожалению для многих, Карим Бензема не продлил контракт с мадридским «Реалом» ещё на один сезон. 35-летний француз покинул клуб в статусе легенды. За 14 лет в составе «сливочных» он провёл 647 матчей, забил 353 гола, отдал 165 результативных передач, а также выиграл рекордное количество титулов — 25.
У Бензема полно пороха
Обладатель «Золотого мяча» вполне мог бы пополнить свою коллекцию ещё несколькими трофеями в составе мадридского «Реала». Понятно, что карьера Карима близится к закату, но его форме позавидуют многие. Последние два сезона он провёл на высочайшем уровне, сполна проявив свои лучшие качества.
По итогам минувшего сезона нападающий записал на свой счёт 31 гол в 43 матчах во всех официальных турнирах. Однако он не только радовал результативностью, но и оказывал колоссальное влияние на игру. С французом и без него (когда тот пропускал матчи из-за травм), команда выглядела абсолютно по-разному.
Криштиану Роналду больше не главная звезда чемпионата Саудовской Аравии
Прошлый сезон стал для Бензема третьим подряд с 30+ забитыми мячами. В чемпионате Саудовской Аравии он наверняка продолжит в том же духе. Скорее всего, Карим будет чувствовать себя настоящим королём. Уровень местного чемпионата, само собой, сильно уступает испанскому.
Конкуренцию Бензема может составить разве что бывший одноклубник, выступающий за «Аль-Наср», — Криштиану Роналду. Впрочем, прошлый сезон показал, что даже в Саудовской Аравии знаменитый португалец уже не способен тащить. Команда из Эр-Рияда заняла только второе место, а Роналду запомнился скандальным жестом и историей с отставкой главного тренера.
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Чемпионом Саудовской Аравии стал «Аль-Иттихад». Также он выиграл Суперкубок страны. Именно в эту команду и решил перейти Карим Бензема. Выбор очень хороший. Во-первых, клуб является одним из старейших, сильнейших и популярнейших в Саудовской Аравии. Во-вторых, возглавляет его небезызвестный Нуну Эшпириту Санту, ранее руководивший «Тоттенхэмом» и «Вулверхэмптоном».
Обладатель «Золотого мяча» побьёт все рекорды
Именно благодаря стараниям опытного португальца «тигры» стали чемпионами Саудовской Аравии впервые с 2009 года. Тренер отладил шикарную игру как в обороне, так и в атаке. За 30 туров его подопечные пропустили только 13 мячей — меньше всех, а сами забили 60. Нет никаких сомнений, что с Бензема их результативность значительно вырастет.
Есть стойкое ощущение, что Карим побьёт рекорд чемпионата Саудовской Аравии по результативности, который установил Абдерразак Хамдалла. В сезоне-2018/2019 он записал на свой счёт 34 мяча. Поставить на то, что француз забьёт больше, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80.
Бензема учтёт ошибки Роналду
Интересно, что Бензема созванивался с Роналду, чтобы побольше узнать о чемпионате Саудовской Аравии и в целом о жизни в стране. Думается, француз не допустит того, чтобы с ним приключились такие же скандальные истории, как с Криштиану.
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Бензема — работяга и настоящий лидер. Он всегда был психологически устойчив. Вспомнить хотя бы случай, когда Карима отстранили от сборной, а также не дали сыграть на ЧМ-2022. Футболист стойко всё перенёс и лишь обрёл дополнительную мотивацию. Провокациями его точно не сломить.
Ставка: Карим Бензема побьёт рекорд результативности за сезон за коэффициент 3.80.
Экспресс с коэффициентом 7.35.
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