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Эрлинг Холанд назвал причину, по которой его подписал «Манчестер Сити»

Эрлинг Холанд назвал причину, по которой его подписал «Манчестер Сити»
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд считает, что английский клуб приобрёл его, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

«Хотел бы выиграть в финале для болельщиков, конечно. Как я сказал, мы в одной игре от того, чтобы войти в историю, так что я бы хотел быть частью этого!

Все знают, что без меня «Манчестер Сити» выиграл все трофеи, кроме Лиги чемпионов. Так что да, это одна из причин, по которым я пришёл», – приводит слова Холанда Mail Sport.

В сезоне-2022/2023 на счету норвежского форварда 52 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 52 голами и девятью результативными передачами.

Напомним, в финале Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и миланский «Интер». Встреча состоится в субботу, 10 июня. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

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