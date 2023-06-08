«Золотой мяч» заслуживает не каждый! Почему Холанд обойдёт Месси?

16 октября 2023 года состоится 67-я церемония вручения награды «Золотой мяч». Уже сейчас интересно, кто же её получит. Главных претендентов двое: Лионель Месси, рекордсмен, который собрал уже семь «Золотых мячей», или молодой Эрлинг Холанд, норвежский бомбардир, который с первой попытки покорил АПЛ.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Действующий обладатель награды Карим Бензема тоже в первой пятёрке. Француз несколько сбавил обороты, не поехал на чемпионат мира, да и травмы испортили ему сезон. Есть и другие претенденты, каждый из которых провёл хороший сезон и может заявить свои права на награду, вот и постараемся разобраться, у кого какие шансы.

Почему Месси?

Главный фаворит на «Золотой мяч» — Лионель Месси, который на закате карьеры смог закрыть гештальт и выиграл чемпионат мира. Турнир прошёл после вручения награды, поэтому его результат будет учтён в 2023-м.

На клубном уровне Месси похвастаться особо нечем. Да, он с «ПСЖ» стал чемпионом в Лиге 1, но в этом нет ничего удивительного. В Лиге чемпионов, которая для парижан в приоритете, Месси забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи, но его команда вылетела уже в 1/8 финала от «Баварии», а это сродни провалу.

Конец сезона для Лионеля выдался неоднозначным, болельщики освистывали его, после того как стало понятно, что он покинет команду. Сейчас ещё неизвестно, где Месси продолжит карьеру, а коэффициент на то, что он получит восьмой «Золотой мяч», составляет 1.53.

Если Холанд выиграет требл — шансы вырастут

Второй в списке претендентов — норвежский вундеркинд Эрлинг Холанд. Футболист разорвал АПЛ и побил рекорд по голам в чемпионате Англии. Он выиграл лигу, Кубок Англии, а теперь готов закрыть вопрос с Лигой чемпионов. Таким образом, он может выиграть требл. Напомним, это дебютный сезон в АПЛ для норвежца.

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После таких достижений игнорировать норвежца не стоит. А если он продолжит зажигать осенью, то у Холанда будут отличные шансы не просто сравняться с Месси, но и стать фаворитом в гонке за наградой.

Сейчас коэффициент на победу Эрлинга составляет 2.38, и если вы верите в него, то лучшего времени для ставки не придумаешь. Дальше его шансы будут только повышаться, а котировки — уменьшаться.

Без футболистов «Реала» никуда

Третий в списке претендентов – представитель мадридского «Реала», и это не действующий обладатель трофея Карим Бензема. Эксперты очень высоко оценивают шансы Винисиуса, который провёл очередной очень мощный и яркий сезон.

Часто бразилец упоминался не благодаря своей игре, а в связи с различными скандалами, но нельзя не отметить его талант. Уровень футбола и влияние на команду. Винисиус одного возраста с Холандом, и он повлияет на будущее футбола, но каких-то запоминающихся трофеев он не выигрывал. Поэтому коэффициент на его получение «Золотого мяча» достиг 17.0.

Мбаппе недооценивают

Килиан Мбаппе находится незаслуженно низко, он делит седьмую строчку с Рашфордом и Кейном. Коэффициент на то, что он станет обладателем «Золотого мяча», составляет 81.0. Лидер «ПСЖ» и сборной Франции достоин большего.

Его разница с лидером рейтинга Месси только в том, что один выиграл чемпионат мира, а второй проиграл в финале. Но, при этом Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира и оформил хет-трик в финале. А ведь это был всего второй случай в истории после Джеффа Хёрста в 1966 году. При этом по голам за «ПСЖ» Килиан превзошёл Месси едва-ли не вдвое. На фоне всего этого разница между ними выглядит неоправданно большой.

Кто станет обладателем «Золотого мяча» — 2023

Месси провёл отличный сезон, выиграл чемпионат мира, но Холанд стал настоящим открытием для всего мира. Эрлинг побил рекорды, его называли роботом и монстром — вполне оправданно. Выиграет ли он требл? Наверняка! Поэтому мы предлагаем поставить на то, что норвежец выиграет «Золотой мяч».

Ставка: Холанд выиграет «Золотой мяч» за 2.38.

Экспресс с коэффициентом 7.35.

Официально: Месси продолжит карьеру в «Интер Майами».

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