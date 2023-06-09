Васкес: Месси будет хорошо в Майами, здесь всё больше похоже на Барселону

Полузащитник «Торонто» Виктор Васкес высказался о переходе нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами», отметив, что Майами больше похож на Барселону, где футболисты вместе играли за местный одноимённый клуб.

«Переход Месси в «Интер Майами» — это вау! Это невероятно для города, клуба и болельщиков… Он придаст заряд энергии, ведь он лучший игрок в мире. Я так считаю до сих пор.

Когда я узнал об этом? Я услышал об этом дома во вторник вечером. Как только утром я пришёл на тренировку, было понятно, что это дело нескольких часов, днём уже всё подтвердилось. Люди были в шоке, никто не ожидал, что всё произойдёт так быстро. На самом деле я был уверен, что он вернётся в «Барселону». Если судить по тому, что я знаю о нём, он не был бы счастлив в Саудовской Аравии. В Майами ему будет хорошо, здесь всё больше похоже на Барселону», — приводит слова Васкеса Mundo Deportivo.

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