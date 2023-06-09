Александр Тарханов объяснил, почему считает «Локомотив» разочарованием сезона в РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА, «Торпедо», «Химок», «Урала» и «Енисея» Александр Тарханов заявил, что считает московский «Локомотив» главным разочарованием сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге.

«Локомотив» — команда-разочарование в первой части РПЛ, но после паузы исправились. Раньше «Локомотив» претендовал на чемпионство и выигрывал Кубок России, а сейчас только восьмые», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, чемпионом РПЛ в сезоне-2022/2023 стал «Зенит». Сине-бело-голубые победили в чемпионате России пятый раз подряд. Также в тройку попали две московские команды — ЦСКА и «Спартак». «Локомотив» финишировал на восьмом месте в турнирной таблице.