Александр Тарханов объяснил, почему считает «Локомотив» разочарованием сезона в РПЛ
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Бывший главный тренер ЦСКА, «Торпедо», «Химок», «Урала» и «Енисея» Александр Тарханов заявил, что считает московский «Локомотив» главным разочарованием сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге.
«Локомотив» — команда-разочарование в первой части РПЛ, но после паузы исправились. Раньше «Локомотив» претендовал на чемпионство и выигрывал Кубок России, а сейчас только восьмые», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, чемпионом РПЛ в сезоне-2022/2023 стал «Зенит». Сине-бело-голубые победили в чемпионате России пятый раз подряд. Также в тройку попали две московские команды — ЦСКА и «Спартак». «Локомотив» финишировал на восьмом месте в турнирной таблице.
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