Булыкин: «Локомотив» — открытие сезона. Клуб показал шикарное преображение и результат

Бывший российский нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, какую команду считает открытием сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге.

«Открытие этого сезона – это «Локомотив», который преобразился после зимней паузы. Из зоны стыковых матчей клуб поднялся до восьмого места – это говорит о многом. В весенней части чемпионата команда проиграла только «Зениту». Как мне кажется, клуб показал шикарное преображение и результат», – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Напомним, чемпионом РПЛ в сезоне-2022/2023 стал «Зенит». Сине-бело-голубые победили в чемпионате России пятый раз подряд. Также в тройку попали московские клубы ЦСКА и «Спартак».