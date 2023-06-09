В сети распространяют новое интимное видео Артёма Дзюбы

В социальных сетях распространяют новое интимное видео футболиста Артёма Дзюбы. Сейчас нападающий выступает за московский «Локомотив».

Напомним, ранее интимное видео с участием футболиста появилось в ноябре 2020 года. Тогда это вызвало большой общественный резонанс. После скандала в 2020 году Дзюбу решили не вызывать в сборную России на ноябрьский сбор, а в «Зените» перед матчем с «Краснодаром» у него отобрали капитанскую повязку.

Артём Дзюба пополнил состав московского «Локомотива» в феврале 2023 года. В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги он провёл 11 матчей, забил восемь мячей и оформил пять голевых передач. «Локомотив» завершил сезон на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России.