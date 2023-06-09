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Владимир Федотов: ЦСКА заслуженно вышел в Суперфинал. Наша задача — выиграть Кубок России

Владимир Федотов: ЦСКА заслуженно вышел в Суперфинал. Наша задача — выиграть Кубок России
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о предстоящем матче Суперфинала Фонбет Кубка России. В решающей встрече турнира армейцы сыграют с «Краснодаром». Матч пройдёт в воскресенье, 11 июня, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

«Краснодар» — отличная команда, нас ждёт тяжёлый матч с достойным соперником. Сложно загадывать заранее, это футбол. Безусловно, мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть Кубок России. Мы довольны своим выступлением по ходу всего турнира. Считаю, что мы абсолютно заслуженно вышли в финал Кубка. Наша задача — выиграть этот финал», — сказал Владимир Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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