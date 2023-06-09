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В «Краснодаре» отказались комментировать информацию о предложении «Аякса» по Сперцяну

Пресс‑атташе «Краснодара» Антон Тихий отказался комментировать информацию о трансферном предложении амстердамского «Аякса» по переходу полузащитника Эдуарда Сперцяна. Представитель российского клуба назвал это слухами.

«Аякс» сделал «Краснодару» предложение по Сперцяну? Трансферные слухи мы не комментируем», — приводит слова Тихого «Матч ТВ».

Ранее нидерландские СМИ сообщили, что «Аякс» уже сделал официальное предложение «Краснодару» по трансферу Сперцяна в размере € 9 млн. «Чемпионат» сообщал, что российский клуб будет готов продать армянского полузащитника нидерландской команде за € 10 млн плюс бонусы после Суперфинала Кубка России, который пройдёт 11 июня в московских «Лужниках».

Контракт 23-летнего Сперцяна с «Краснодаром» действует до июня 2025 года.