Глушаков: мне 36 лет — и что? Если я физически не уступаю конкурентам, я буду играть!

Экс-игрок «Спартака» и «Локомотива», полузащитник «Пари Нижний Новгород» и сборной России Денис Глушаков рассказал, что пока не думает о конце футбольной карьеры, в том числе в национальной команде.
«Почему я не должен играть? Мне 36 лет – и что? Месси же играет или Нобоа и другие. Если я физически не уступаю молодым и своим конкурентам, я буду играть! Не снижаю к себе требования, работаю на тренировках. Каждый год у меня плюс-минус килограмм веса уходит. Я вроде в нормальной форме, жира нет. В «Пари НН» я на первых строчках по жировой массе. Нормально я себя чувствую.
Мне пока рано в Медиалигу? Совмещать можно! Сейчас у меня контракт закончится с «Пари НН», можно будет и там форму поддерживать. Если ты будешь сидеть дома с папироской, конечно, закончишь карьеру. А если нормально питаться и двигаться везде – продолжишь играть.
Сборная России? Я буду играть в сборной России! Карьеру не завершаю. Готов ли играть против сборных Узбекистана, Таджикистана? Конечно! Я люблю футбол», – сказа Глушаков в интервью «РБ Спорт».
- 9 июня 2023
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