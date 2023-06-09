Кавазашвили: Дзюба повторяет то, что нравится Европе. Он идёт в ногу с её политикой

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал появление интимных видео с участием нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«У меня такое впечатление, что у Дзюбы с журналистами по всему миру есть договорённость повторять то, что нравится всей Европе — они с подсказкой великого нашего соседа США рекомендуют признавать однополые браки и делать из мальчика девочку. Мне смешно об этом говорить!

Получается, Артём идёт в ногу со временем европейской политики и социальными национальными чертами многих стран мира! Вопросы о видео Дзюбы надо задавать Галактионову и гендиректору «Локомотива». Мне смешно!» — сказал Кавазашвили в интервью «РБ Спорт».

Ранее интимное видео с участием Дзюбы появилось в 2020 году.