Дмитрий Губерниев поддержал Артёма Дзюбу

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил поддержку нападающему московского «Локомотива» Артёму Дзюбе после появления интимных видео с участием игрока.
«Хочу поддержать Артёма Дзюбу! Парня не сломать!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Дзюба оказался в центре скандала с интимными видео во второй раз. Первое интимное видео с участием футболиста появилось в ноябре 2020 года. Тогда это вызвало большой общественный резонанс. После скандала в 2020 году Дзюбу решили не вызывать в сборную России на ноябрьский сбор, а в «Зените» перед матчем с «Краснодаром» у него отобрали капитанскую повязку.
В феврале 2023 года Дзюба пополнил состав московского «Локомотива». В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги он провёл 11 матчей, забил восемь мячей и оформил пять голевых передач.
- 9 июня 2023
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