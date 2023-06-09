Дмитрий Губерниев поддержал Артёма Дзюбу

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил поддержку нападающему московского «Локомотива» Артёму Дзюбе после появления интимных видео с участием игрока.

«Хочу поддержать Артёма Дзюбу! Парня не сломать!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Дзюба оказался в центре скандала с интимными видео во второй раз. Первое интимное видео с участием футболиста появилось в ноябре 2020 года. Тогда это вызвало большой общественный резонанс. После скандала в 2020 году Дзюбу решили не вызывать в сборную России на ноябрьский сбор, а в «Зените» перед матчем с «Краснодаром» у него отобрали капитанскую повязку.

В феврале 2023 года Дзюба пополнил состав московского «Локомотива». В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги он провёл 11 матчей, забил восемь мячей и оформил пять голевых передач.