Чалханоглу — о финале ЛЧ: надеюсь, получится забить, но главное — победа «Интера»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Забить в финале? Почему нет? Мы нацеливаемся на успех, но они, очевидно, тоже будут готовы. Вы лучше меня знаете, что Пеп очень хорошо анализирует команду соперника. Я надеюсь, что получится забить, но главное — победа команды.

Прежде всего я счастлив и горжусь тем, что сыграю в финале в родной для меня стране, я уверен, что местные болельщики поддержат меня, и надеюсь, что смогу добыть трофей в Турции. Мы знаем, что это будет нелегко, «Сити» очень силён, но мы вложим в эту игру свои сердца.

Это будет особенный матч для меня, игра в Стамбуле будет чем-то невероятным. Я хочу выложиться на полную, мы все сделаем это завтра на поле. Я знаю, что со мной турецкий народ, по другую сторону барьера есть Илкай Гюндоган. Разница в том, что я играю за сборную Турции, а он – за Германию. Для нашего народа было бы важно, если бы я выиграл, поскольку я единственный турецкий игрок в этом противостоянии.

Мы проанализировали, изучили наших оппонентов, нам было важно понять, как они играют. Мы покажем нашу силу, наши лучшие качества. Нам не следует бояться, они очень хороши в обеих фазах игры, и нам ещё предстоит показать им, из чего мы сделаны. Мы всегда хорошо играли в Лиге чемпионов.

Я не чувствую давления. После игры с «Барселоной» у меня появилась большая уверенность в себе и в команде. Всё прошло хорошо, и это мотивировало нас, я хочу насладиться завтрашней игрой. Это будет отличная игра, и быть здесь – это невероятные эмоции. Я постараюсь развлечь вас, сыграть в хороший футбол. Прошлой ночью последнее, о чём я думал, это добыть этот кубок. Я мечтал об этом с детства, и думаю, что это станет возможным завтра», – приводит слова Чалханоглу Football-italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и миланский «Интер», состоится в Стамбуле 10 июня, начало игры – в 22:00 мск.