«Лион» объявил об уходе Жерома Боатенга

«Лион» попрощался с немецким защитником Жеромом Боатенгом.

«Спасибо, Жером. Удачи в дальнейшей карьере!» — написал клуб в своём «твиттере».

Жером становился чемпионом мира в 2014 году, выиграв со сборной Германии первенство планеты в Бразилии. Боатенг перешёл в «Лион» в 2021 году в качестве свободного агента из «Баварии», за которую выступал на протяжении 10 лет, дважды одержав победу в Лиге чемпионов. Контракт 34-летнего игрока с французской командой был рассчитан до коцна нынешнего сезона. В сезоне-2022/2023 Боатенг принял участие в восьми матчах французской Лиги 1 в составе «Лиона».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции «Лион» финишировал на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав 62 очка в 38 матчах.