«Лион» объявил об уходе Жерома Боатенга
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«Лион» попрощался с немецким защитником Жеромом Боатенгом.
«Спасибо, Жером. Удачи в дальнейшей карьере!» — написал клуб в своём «твиттере».
Жером становился чемпионом мира в 2014 году, выиграв со сборной Германии первенство планеты в Бразилии. Боатенг перешёл в «Лион» в 2021 году в качестве свободного агента из «Баварии», за которую выступал на протяжении 10 лет, дважды одержав победу в Лиге чемпионов. Контракт 34-летнего игрока с французской командой был рассчитан до коцна нынешнего сезона. В сезоне-2022/2023 Боатенг принял участие в восьми матчах французской Лиги 1 в составе «Лиона».
В нынешнем сезоне чемпионата Франции «Лион» финишировал на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав 62 очка в 38 матчах.
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