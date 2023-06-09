Сперцян: сезон для «Краснодара» получился сложным, должны были заканчивать выше

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян оценил завершившийся сезон Российской Премьер-Лиги – 2022/2023 для «быков».
«Он получился тяжёлым, конечно. У нас произошли серьёзные изменения, зимой пришёл новый тренер. Но, думаю, в концовке мы показали отличный результат. На зимних сборах у команды было много времени для того, чтобы привыкнуть к требованиям Владимира Ивича, поэтому вторая часть сезона нам удалась лучше.
Уверен, в чемпионате «Краснодар» должен был быть выше – отдали слишком много «своих» матчей. Впереди финал Кубка, хотим сделать этот сезон успешным», — приводит слова Сперцяна пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
«Краснодар» финишировал на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги – 2022/2023, набрав 48 очков.
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