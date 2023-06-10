Проданы все билеты на матчи «Интер Майами» в МЛС, в которых может сыграть Месси

Все доступные билеты на 12 последних матчей регулярного сезона «Интер Майами» в МЛС как дома, так и на выезде были распроданы после подписания клубом контракта с аргентинцем Лионелем Месси, сообщает AS. Билетные компании заявили, что это произошло примерно в течение 24 часов после объявления о переходе игрока из «ПСЖ». Один из близких друзей аргентинца экс-футболист Серхио Агуэро сообщил, что ему пришлось обратиться к Месси за билетом, поскольку он не смог найти ни одного нераспроданного.

Ожидается, что чемпион мира — 2022 дебютирует в МЛС 20 августа во встрече с «Шарлотт», после которой в расписании «Интер Майами» в лиге запланировано ещё 11 игр.

При этом первый матч за новый клуб Месси может провести ещё раньше. 21 июля «Интер Майами» сыграет на своём домашнем стадионе DRV PNK в Форт-Лодердейле с мексиканским «Крус Асулем» в Кубке лиг — турнире с участием всех команд МЛС и Лиги MX. Билеты на этот матч были распроданы за считаные минуты.

СМИ в США сообщали, что билеты на игры с возможным участием Месси перепродавались по цене от $ 300 до $ 3500, в зависимости от встречи и места на стадионе.