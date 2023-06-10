Редкий случай произошёл в матче СИК – ВПС в 11-м туре чемпионата Финляндии — 2023. На 2-й минуте ганский защитник хозяев Терри Йегбе сильно вбросил мяч из аута в штрафную ВПС. Вратарь гостей Теппо Марттинен в отсутствие прессинга со стороны игроков соперника неудачно попытался поймать мяч, и от его рук он залетел в ворота.
Если бы голкипер не трогал мяч, то даже в случае его попадания в сетку, судья бы назначил удар от ворот. Но из-за касания Марттинена рефери зафиксировал взятие ворот, а на вратаря был записан автогол. Во втором тайме ВПС удалось сравнять счёт, но уже в компенсированное арбитром в конце игры время СИК забил ещё один гол и выиграл 2:1.
В чемпионате Финляндии забили гол из аута:
За ВПС выступает российский полузащитник Евгений Башкиров, игравший в ФНЛ и РПЛ за «Томь», «Крылья Советов» и «Рубин». Он провёл на поле весь матч и заработал предупреждение.
СИК в данный момент занимает второе место в чемпионате Финляндии, а ВПС – последнее, 12-е.
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