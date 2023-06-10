Экс-наставник «Интер Майами» Фил Невилл начал работу в штабе сборной Канады

Фил Невилл вошёл в тренерский штаб сборной Канады всего через неделю после того, как был уволен с поста главного тренера «Интер Майами», сообщает Reuters.
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед», ранее тренировавший женскую сборную Англии, пришёл в «Интер Майами» в январе 2021 года. Он был уволен после 15 матчей МЛС сезона – 2023, в которых команда одержала пять побед при 10 поражениях и оказалась на последнем месте в Восточной конференции.
Помимо Невилла в штаб сборной Канады также вошёл экс-футболист «Кристал Пэлас» и «Ковентри Сити» Ричард Шоу. Ранее он работал с молодёжными командами «Кристал Пэлас» и «Уотфорда».
«И Фил и Ричард принесут с собой опыт побед на самом высоком уровне и к тому же они работали с топ-наставниками Премьер-Лиги. Они будут помогать нам выиграть первый трофей за более чем два десятилетия», — сказал главный тренер сборной Канады Джон Хердман.
Ближайшая игра канадской команды против Панамы состоится 15 июня в заключительной стадии Лиги наций КОНКАКАФ. В случае победы подопечные Хердмана выйдут в финал, где сыграют либо с США, либо с Мексикой.
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