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Стали известны составы сборной России и «Зенита» на матч легенд

Стали известны составы сборной России и «Зенита» на матч легенд
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РФС опубликовал составы сборной России и санкт-петербургского «Зенита» на матч легенд. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Она состоится 15 июня, начало — в 20:00 мск.

Сборная России: Роман Адамов, Евгений Алдонин, Дмитрий Аленичев, Ринат Билялетдинов, Владимир Быстров, Владимир Габулов, Юрий Жирков, Олег Иванов, Андрей Каряка, Дмитрий Кириченко, Денис Колодин, Роман Павлюченко, Александр Саенко, Игорь Семшов, Егор Титов, Роман Шишкин, Ренат Янбаев.

Тренеры: Игорь Корнеев, Александр Бородюк.

«Зенит»: Александр Анюков, Андрей Аршавин, Милан Вьештица, Игорь Денисов, Константин Зырянов, Алексей Игонин, Александр Кержаков, Вячеслав Малафеев, Павел Погребняк, Владислав Радимов, Анатолий Тимощук, Виктор Файзулин, Роман Широков, Фатих Текке, Александр Горшков, Александр Бухаров.

Тренеры: Михаил Бирюков, Анатолий Давыдов.

Напомним, встреча приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на Евро-2008.

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