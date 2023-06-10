Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш: в этом сезоне мы обрели особый баланс

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш оценил сезон-2022/2023 для команды.

«Каждый сезон отличается. Каждый год наше главное испытание — поиск баланса при тех ресурсах, что у нас есть. Думаю, все мы можем согласиться, что в этом сезоне мы обрели особый баланс. Чувствую, что с тех пор, как я пришёл в этот клуб, мы создали очень хорошую, сбалансированную и сильную команду. На данный момент мы выиграли два трофея. Стремимся к последнему и сделаем всё возможное, чтобы его завоевать.

Говорю об этом уже давно. В феврале наступает наш лучший период. С этой поры наша команда неизменно демонстрирует себя с лучшей стороны. День финала не станет исключением. Это ещё одна возможность для всех нас проявить себя.

У нас есть группа из пяти капитанов, но каждый из нас сам по себе капитан. Каждый способен сказать своё слово на поле, когда пробьёт час. Это наше особое качество. Каждый игрок был лидером в прошлом. Мы собрали этих футболистов вместе. Когда нужный момент наступает, мы знаем, что пора действовать», — приводит слова Диаша официальный сайт УЕФА.

Сегодня, 10 июня, «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов встретится с «Интером». Начало игры — в 22:00 мск.

Видео: Тренировка «Манчестер Сити» перед финалом Лиги чемпионов