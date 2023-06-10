Чалов рассказал о самом сложном сопернике в Кубке

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов назвал самого сложного соперника, с которым армейцам пришлось столкнуться на пути к Суперфиналу Кубка России.

«Думаю, самым сложным соперником был «Урал» в финале Пути РПЛ. Особенно первый матч, в котором мы еле-еле сыграли вничью. Впрочем, в ответном поединке мы победили довольно уверенно», — цитирует футболиста пресс-служба РФС.

Напомним, финальный матч Кубка России начнётся 11 июня в 17:00. В этой игре ЦСКА встретится с «Краснодаром». В составе «Краснодара» играет нынешний топ-бомбардир турнира — Джон Кордоба, на его счету шесть забитых мячей. Чалов же сейчас является самым забивающим игроком ЦСКА в рамках Кубка — четыре гола, один из них с пенальти. В общем зачёте бомбардиров Чалов занимает девятое место.