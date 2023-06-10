Чалов — о стиле «Краснодара»: это достойный соперник, с которым придётся нелегко

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о стиле игры «Краснодара», с которым армейцы встретятся в суперфинале Кубка России.

«Поставленная игра, контроль мяча, быстрые фланговые футболисты, интенсивный футбол. Сильный форвард Кордоба, который один из лучших в России [по тому, как] цепляется за мяч. Лучший ассистент РПЛ Эдуард Сперцян действует креативно в центре поля. Одним словом, достойный соперник, с которым придётся нелегко», — цитирует Чалова пресс-служба РФС.

Напомним, финальный матч Кубка России начнётся 11 июня в 17:00. В составе «Краснодара» играет нынешний топ-бомбардир турнира — Джон Кордоба, на его счету шесть забитых мячей. Чалов же сейчас является самым забивающим игроком ЦСКА в рамках Кубка — четыре гола, один из них с пенальти. В общем зачёте бомбардиров Чалов занимает девятое место.