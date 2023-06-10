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Лига чемпионов. Финал. Манчестер Сити — Интер. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Гарет Бэйл считает, что «Ман Сити» обыграет «Интер» в финале ЛЧ со счётом 5:0

Гарет Бэйл считает, что «Ман Сити» обыграет «Интер» в финале ЛЧ со счётом 5:0
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Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и «Реала» Мадрид Гарет Бэйл спрогнозировал итоговый счёт финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

Воспитанник академии Саутгемптона и экс-игрок мадридского «Реала» и «Тоттенхэма» посчитал, что «горожане» разгромят итальянцев в финале Лиги чемпионов со счётом 5:0. «Я так думаю», — сказал Бэйл, продемонстрировав табличку с итоговым счётом финала, написанным им самим.

Кроме того, валлиец посчитал, что лучшим игроком матча будет признан полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. «Лучшим игроком станет Де Брёйне», — добавил Гарет.

Финал Лиги чемпионов состоится сегодня, 11 июня, в Стамбуле. Игра между «Ман Сити» и «Интером» пройдёт на стадионе «Ататюрк», начало — в 22:00 мск.

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