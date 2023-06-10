«Манчестер Сити» — «Интер»: прогноз Дениса Казанского на финал Лиги чемпионов в Стамбуле

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер».

Ставка: ничья в первом тайме за 2.42.

«Разумеется, Пеп Гвардиола и его команда — явные фавориты. Судьба трёх последних финалов Лиги чемпионов решалась в один мяч, которые были забиты с 40-й по 60-ю минуты.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Для «Интера», мне кажется, шанс лишь в одном – держаться как можно дольше и искать шанс в контратаке. Мы совсем недавно видели, что было в финале Кубка Англии, когда «МЮ» пропустил уже на 13-й секунде. «Сити» владел преимуществом, территорией и контролировал игру. У «Интера» не будет никаких шансов, если «Сити» забьёт первым.

Если мы возьмём последние шесть матчей, то «Интер» пять раз сыграл на ноль. Это круто, команда умеет играть от обороны. Дело «Интера» — разрушение. Главное, что может сделать «Интер», это выдержать напряжение первого тайма. Думаю, в первом тайме будет ничья, а дальше команды уже разберутся», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 18.75.

Сборная России осенью может провести товарищеский матч с Катаром.

Гвардиола: итальянские команды считают, что выигрывают при счёте 0:0.

Вратарь «ПСЖ» Рико повторно введён в искусственную кому.