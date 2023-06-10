Матч «Факел» — «Енисей» пройдёт без системы VAR из-за технических проблем — РФС

Ответный стыковой матч за право выступать в Российской Премьер-Лиге между «Факелом» и «Енисеем» (первая встреча — 1:0) пройдёт без использования системы видеопомощника арбитра (VAR) из-за технических проблем. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза в телеграм-канале.
«По техническим причинам ответный переходный матч «Факел» – «Енисей» в Воронеже пройдёт без использования системы VAR», — сказано в заявлении.
В первом матче «Факел» выиграл на выезде со счётом 1:0. Победу воронежцам принёс нападающий Евгений Марков, который отличился на 77-й минуте. С 58-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления полузащитника Олега Ланина.
«Факел» финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Енисей» занял четвёртое место в Мелбет Первой лиге.
- 10 июня 2023
-
19:00
-
18:55
-
18:52
-
18:50
-
18:40
-
18:36
-
18:33
-
18:10
-
18:06
-
18:03
-
18:00
-
17:59
-
17:52
-
17:51
-
17:51
-
17:45
-
17:43
-
17:37
-
17:32
-
17:29
-
17:24
-
17:19
-
17:15
-
17:15
-
17:10
-
17:10
-
17:09
-
17:00
-
16:48
-
16:38
-
16:38
-
16:37
-
16:34
-
16:33
-
16:30