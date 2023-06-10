Матч «Факел» — «Енисей» пройдёт без системы VAR из-за технических проблем — РФС

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Ответный стыковой матч за право выступать в Российской Премьер-Лиге между «Факелом» и «Енисеем» (первая встреча — 1:0) пройдёт без использования системы видеопомощника арбитра (VAR) из-за технических проблем. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза в телеграм-канале.

«По техническим причинам ответный переходный матч «Факел» – «Енисей» в Воронеже пройдёт без использования системы VAR», — сказано в заявлении.

В первом матче «Факел» выиграл на выезде со счётом 1:0. Победу воронежцам принёс нападающий Евгений Марков, который отличился на 77-й минуте. С 58-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления полузащитника Олега Ланина.

«Факел» финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Енисей» занял четвёртое место в Мелбет Первой лиге.