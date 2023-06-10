Мостовой: с тратами «Манчестер Сити» можно выиграть финал ЛЧ и без футболистов. Шутка!

Экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал прогноз на финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Интер».

«Перед финалом девять из десяти человек говорят, что «Сити» выиграет, причём легко! Все мотивируют это тем, что они разорвали «Баварию» и «Реал». До этого «Реал» тоже всех разрывал. Конечно, может быть, «Сити» в самом начала два забьёт… Но «Интер» — тоже сильная команда. Мне кажется, что «Сити» легко не будет.

Прогнозы хорошо делать всегда после игры (смеётся). В финале Лиги чемпионов, в отличие от двух других финалов еврокубков, нет такого равенства команд. «Сити» есть «Сити». Думаю, что сегодня может получиться так же, как в финале Кубка Англии, где «Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» — 2:1.

Понятно, что можно ошибиться. Футбол тем и интересен: побежит и ударит в девятку. Можно разбирать схемы, как кому играть и многое другое. А потом на первой минуте человек вышел, обыграл троих и как дал в девятку — и всё. И зачем всё это рисовали? Будем ждать какой-то интриги, это всё-таки финал.

Хотелось, чтобы было дополнительное время и серия пенальти. Ясно, что всё складывается в пользу «Манчестер Сити». Это логично: если каждый год тратить по 500-700 миллионов, когда-то же команда должна выиграть Лигу чемпионов! С такими деньгам можно и без футболистов. Шутка!

Но когда-то победа «Сити» в Лиге чемпионов должна произойти», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» состоится сегодня, 10 июня. Встречу примет стадион «Ататюрк» в Стамбуле. Начало игры — в 22:00 мск.