Американский журналист: беспокоюсь о незнании Месси английского. Бекхэм выучил его для нас
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Американский телеведущий Брайан Килмид высказался на тему незнания нападающим Лионелем Месси английского языка. Напомним, аргентинец должен перейти в «Интер Майами».
«Единственное, о чём я беспокоюсь, это то, что он не говорит по-английски. Мне хочется, чтобы он взял и заговорил. Одна история о Дэвиде Бекхэме: он научился говорить по-английски ради нас, но с акцентом», — пошутил Килмид в эфире Fox News.
Ранее 35-летний Месси сам анонсировал переход в «Интер Майами» на правах свободного агента. Он покинул «ПСЖ», за который выступал с 2021 года. Возвращение аргентинца в «Барселону» не состоялось из-за финансовых проблем испанской команды. Форвард решил не ждать их возможного решения.
Фанаты «Барсы» кричат «Месси» после чемпионства. Видеоролик:
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