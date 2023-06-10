Уэйн Руни: в МЛС Месси будет нелегко. Лига сложная, не думаю, что он тут же разорвёт её

Главный тренер «Ди Си Юнайтед» и бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался по поводу перехода нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами».
«Было бы здорово, если бы мы стали его первыми соперниками, чтобы болельщики «Ди Си Юнайтед» увидели его вблизи и чтобы мы могли проверить себя на его фоне. Одно я скажу – это будет нелегко для него. Лига сложная, и я не думаю, что он приедет сюда и сразу же разорвёт её.
Ему придётся адаптироваться, потому что здесь всё немного по-другому, и легко ему не будет. Я думаю, это здорово — привести Месси в лигу. На протяжении многих лет мы все видели влияние прихода сюда Дэвида Бекхэма и Златана (Ибрагимовича. — Прим. «Чемпионата»).
Сюда приезжали разные игроки из-за океана. Заполучить Месси — возможно, величайшего игрока всех времён — действительно здорово. И для самой лиги, и для Майами», — цитирует Руни Goal.
- 10 июня 2023
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