В «Манчестер Юнайтед» оценили шансы подписать Гарри Кейна — The Times

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, вероятно, не перейдёт в «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы считают, что их шансы на подписание звёздного футболиста стремятся к нулю из-за отсутствия сигналов со стороны «шпор» о желании продать англичанина. Об этом сообщает The Times.
В минувшем сезоне Кейн провёл 38 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 30 голов и сделал три результативные передачи. «Тоттенхэм» финишировал на восьмом месте, оставшись без еврокубков. Действующий контракт 30-летнего нападающего с лондонским клубом рассчитан до лета 2024-го. Гарри Кейн — воспитанник «Тоттенхэма», за первую команду которого он выступает с 2011 года.
Ранее в своей карьере он также представлял «Норвич», «Лестер», «Миллуолл» и «Лейтон Ориент», за которые играл на правах аренды.
Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед» (июль, 2022). Видеоролик:
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