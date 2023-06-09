Анчелотти и Перес расходятся во мнениях по возможным трансферам Кейна и Мбаппе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти и президент мадридского клуба Флорентино Перес расходятся во мнениях по поводу возможного трансфера на позицию нападающего.

Как сообщает Relevo, итальянский наставник «сливочных» настаивает на подписании нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Флорентино Перес же заинтересован во французском форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе, и намерен подписать его свободным агентом в 2024 году. В «Реале» считают, что француз не продлит контракт с парижанами.

Напомним, ранее команду покинул французский форвард Карим Бензема. Бензема отыграл в стане мадридского «Реала» 14 сезонов, принял участие в 647 матчах клуба, в которых забил 353 гола.

Тренер «Вильярреала» спародировал Анчелотти: