Экс-тренер сборной России поделился ожиданиями от финала Кубка между ЦСКА и «Краснодаром»

Бывший тренер сборной России и московского «Торпедо» Борис Игнатьев высказался насчёт финала Фонбет Кубка России, в котором сыграют ЦСКА и «Краснодар».

«С точки зрения антуража, значимости, качества и боевитости игры ожидания от финала Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА самые что ни на есть волнительные. Хотелось бы почаще видеть матчи такого калибра, когда футболисты отдают себя без остатка. Такие игры сопряжены с технико-тактическими ошибками, связанными с излишним нервным волнением и особым психологическим настроем.

Сложно сказать, кто победит: в кубковых матчах футболисты достают все ресурсы и резервы, которые есть у них во внутренних кладовых. При этом нельзя делать какие-то расклады, исходя из перевёрнутых страниц: ЦСКА и «Краснодар» в последних играх РПЛ показывали хороший, динамичный и содержательный футбол.

Армейцы нащупали свою новую тактическую расстановку, нашли места для Облякова и Чалова, которые засверкали по-новому и придали игре команды некую окраску. А «Краснодар» показывает нам, как надо быстро переходить из обороны в атаку, как надо прессинговать.

Я не могу сказать, кому бы отдал предпочтение в этом матче. Не могу, как часто бывает, закрыв глаза, нарисовать себе картину плюсов и минусов тех и других», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.