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Радимов рассказал, почему «Енисей» и «Родина» не смогли пробиться в РПЛ

Радимов рассказал, почему «Енисей» и «Родина» не смогли пробиться в РПЛ
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Бывший игрок питерского «Зенита», футбольный тренер Владислав Радимов рассказал, почему у «Енисея» и «Родины» в этом году не получилось попасть из Первой лиги в Российскую Премьер-Лигу.

«Москвичам не хватило опыта в первом матче, а во втором они не были готовы на подвиг. В противостоянии «Енисея» и «Факела» ключевым стало удаление красноярца Ланина (в первой игре. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, в субботу, 10 июня, «Родина» победила на выезде «Пари Нижний Новгород» (2:0), однако этого не хватило для того, чтобы сравнять общий счёт в противостоянии. По сумме двух матчей победили нижегородцы (3:2). «Факел», в свою очередь, уверенно обыграл в родных стенах «Енисей» — 2:0 (3:0 по сумме двух матчей).

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