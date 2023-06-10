Болельщики «Интера» заполонили «Сан-Сиро» в преддверии финала Лиги чемпионов

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Болельщики команды Симеоне Индзаги пришли на домашнюю арену «Интера», чтобы поддержать чёрно-синих в финале Лиги чемпионов.

В эти минуты проходит финал Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и итальянским «Интером». Встречу принимает стадион «Ататюрк» в Стамбуле, стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

Болельщики «Интера» перед игрой практически заполнили стадион «Сан-Сиро» в Милане, где чёрно-синие проводят свои домашние матчи. Количество присутствующих на арене людей исчисляется тысячами. Фанаты таким образом решили поддержать команду Индзаги.

На групповом этапе Лиги чемпионов «Манчестер Сити» выиграл квартет с дортмундской «Боруссией», «Севильей» и «Копенгагеном». В плей-офф «горожане» обыграли «Лейпциг», «Баварию и «Реал».

«Интер» занял второе место в группе с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией Пльзень». В матчах плей-офф чёрно-синие прошли «Порту», «Бенфику» и «Милан».