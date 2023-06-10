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Лига чемпионов. Финал. Манчестер Сити — Интер. Прямая трансляция
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Фанат «Манчестер Сити» потерял сознание по ходу матча с «Интером» в финале Лиги чемпионов

Фанат «Манчестер Сити» потерял сознание по ходу матча с «Интером» в финале Лиги чемпионов
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Болельщик «Манчестер Сити» потерял сознание, находясь на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле во время матча команды в финале Лиги чемпионов с «Интером». Медицинский персонал предоставил фанату кислород, а затем вынес его с чаши стадиона для оказания дальнейшей помощи. Об этом сообщает Daily Mail.

На групповом этапе Лиги чемпионов «Манчестер Сити» выиграл квартет с дортмундской «Боруссией», «Севильей» и «Копенгагеном». В плей-офф горожане одержали победу в противостояниях с «Лейпцигом» (1:1, 7:0), «Баварией» (3:0, 1:1) и «Реалом» (1:1, 4:0). «Интер» занял второе место в группе с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией Пльзень». В матчах плей-офф «нерадзурри» прошли «Порту» (1:0, 0:0), «Бенфику» (2:0, 3:3) и «Милан» (2:0, 1:0).

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