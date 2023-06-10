Хулиан Альварес – первый в мире футболист, взявший ЧМ и требл в одном сезоне
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Завершился финальный матч Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счётом 1:0. Благодаря этому форвард «горожан» Хулиан Альварес стал первым в мире футболистом, выигравшим чемпионат мира и сделавшим требл в одном сезоне.
Напомним, ранее «Ман Сити» выиграл чемпионат и Кубок Англии. В декабре 2022 года Альварес также победил на чемпионате мира в составе сборной Аргентины.
В сезоне-2022/2023 на счету Альвареса 49 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Это первый сезон 23-летнего форварда в стане «горожан».
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